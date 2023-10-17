Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı! Test sonuçları...

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle fırtınalar estiren Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı. Hafta sonu ateşlenen ve hemen hastaneye koşan ünlü oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'ye kovid geçirmemek için evde kendini ayrı bir odada izole etti.

Tatlıtuğ’un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü. Yakışıklı oyuncunun yarın “Aile” dizisinin setine geri döneceği öğrenildi.

Peş peşe çok konuşulan reklam filmlerine imza atan Kıvanç Tatlıtuğ’un Beren Saat’le başrolünü paylaştığı “İstanbul İçin Son Çağrı” filmi de 24 Kasım’da Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak.







