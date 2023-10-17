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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı! Test sonuçları...

17.10.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un 3. kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hafta sonu ateşlenen oyuncu hemen tedaviye başladı.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle fırtınalar estiren Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı. Hafta sonu ateşlenen ve hemen hastaneye koşan ünlü oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'ye kovid geçirmemek için evde kendini ayrı bir odada izole etti.

aile dizisi

Tatlıtuğ’un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü. Yakışıklı oyuncunun yarın “Aile” dizisinin setine geri döneceği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ

Peş peşe çok konuşulan reklam filmlerine imza atan Kıvanç Tatlıtuğ’un Beren Saat’le başrolünü paylaştığı “İstanbul İçin Son Çağrı” filmi de 24 Kasım’da Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak.


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