Son dakika! Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına birçok ünlü ismin adı karışmış ve bunlardan bazıları tutuklanmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında Esat Yontunç hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

ESAT YONTUNÇ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre yurt dışında olan Esat Yontunç, Türkiye'ye geri döndü. Yontunç, havalimanında gözaltına alındı.

"İLK UÇAKLA DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Yontunç, yakalama kararının ardından dün sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.