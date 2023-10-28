Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer'den sürpriz doğum günü! Ünlü isimler akın etti

Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile gündemden düşmüyor. Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü isim 40 yaşına bastı. Eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ için sürpriz bir doğum günü hazırladı.

Ünlü isimlerin akın ettiği parti akşam 20.00'de başladı ve uzun saatler sürdü.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; geceye Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, Demet Akbağ, Fulya Terim ve kızı Buse Terim, Ece Sükan, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, Burak Yamantürk, Nail Gönenli, Ece Yörenç, Kerem Çatay, Zeynep Beşerler, Deniz Marşan, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi isimler katıldı.

Ayrıca Tatlıtuğ'un abi Cem Tatlıtuğ, menajeri Gaye Sökmen de davete katılanlar isimler arasındaydı. Geceye toplamda 200 kişi katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ dahil geceye Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ve sevgilisi Alina Boz gibi isimlerin denizden mekana geçtiği söylendi.





