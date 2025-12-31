MAGAZİN

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu... Kasım Garipoğlu, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

Son dakika haberi: Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Doğukan Akbayır

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

