Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ da estetik kervanına katıldı! Değişimi gözlerden kaçmadı

Türk oyuncular arasında oyunculuk yeteneği kadar yakışıklılığıyla da ün salmış olan Kıvanç Tatlıtuğ'un diş estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Tatlıtuğ'un eski halleri görenleri şaşırttı.

Aile dizisiyle televizyon ekranlarına dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ, değişimiyle gündem oldu.

Diş estetiği yaptıran ünlü oyuncunun estetiksiz halleri merak edildi.

Tatlıtuğ ve Aile dizisinin sıkı takipçileri dizide başrol oynayan ünlü oyuncunun dişlerini yaptırdığını fark etti.

Oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yüzündeki değişim birçok kullanıcı tarafından beğenildi.





