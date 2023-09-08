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  4. Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ da estetik kervanına katıldı! Değişimi gözlerden kaçmadı

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ da estetik kervanına katıldı! Değişimi gözlerden kaçmadı

08.09.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Aile dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un da estetikli olduğu ortaya çıktı. Geçirdiği operasyon sonrası yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun eski hallerini görenler 'Bir dokunuş bu kadar mı değiştirir' yorumlarında bulundular.

Türk oyuncular arasında oyunculuk yeteneği kadar yakışıklılığıyla da ün salmış olan Kıvanç Tatlıtuğ'un diş estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Tatlıtuğ'un eski halleri görenleri şaşırttı.

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Aile dizisiyle televizyon ekranlarına dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ, değişimiyle gündem oldu.

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Diş estetiği yaptıran ünlü oyuncunun estetiksiz halleri merak edildi.

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Tatlıtuğ ve Aile dizisinin sıkı takipçileri dizide başrol oynayan ünlü oyuncunun dişlerini yaptırdığını fark etti.

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Oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yüzündeki değişim birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ türk oyuncular ünlü oyuncu

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