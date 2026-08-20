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Petek Dinçöz'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Estetikli hali ve abartılı filtre kullanımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ismi görenler adeta tanıyamadı.

Petek Dinçöz'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim son olarak paylaştığı bikinili pozlarıyla kısa sürede gündem oldu. Petek Dinçöz'ü görenler tanımakta zorlandı.

Petek Dinçöz ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı 1

YORUM YAĞDI
'Benim Yazım 2026' notunu düşerek paylaşım yapan Dinçöz kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Petek Dinçöz ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı 2

Dinçöz'ün özellikle yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken paylaşımların altında 'Bu Petek Dinçöz mü?', 'Ne olmuş?', 'İlk bakışta tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Petek Dinçöz ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı 3

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?
90'ların sonunda güzellik yarışmaları ve modellik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'nin en popüler isimlerinden birine dönüşmüştü. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Dinçöz'ün yolu kısa süre içerisinde televizyon ve müzik dünyasına uzandı.

Petek Dinçöz ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı 4

Asıl büyük çıkışını ise 2002 yılında çıkardığı ilk albümü 'Aşkın Tam Sırası' ile yaptı.

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Petek Dinçöz
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