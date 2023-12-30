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Aile'nin Cihan'ı Nejat İşler adına sahte hesap açanlara verdi veriştirdi! "Mahkemelik olmanızı istemem"

30.12.2023 20:23 | Son Güncelleme:
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Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicileri büyük beğenisini toplayan Nejat İşleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Adına çok fazla sahte hesap açıldığını söyleyen İşler, hesapların kapatılmasını aksi taktirde mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Nejat İşler'in başı adına açılan sahte hesaplarla dertte. Paylaşımların boyutunun çevresindekileri de rahatsız edecek boyuta geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan isyan etti.

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EKRANLARIN ARANAN YÜZÜ

Türk sinema ve dizi sektörünün aranan isimlerinden biri olan Nejat İşler son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Aile dizisinde cihan Soykan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, performansıyla izleyicilerden tam not almayı başardı.

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"İLK İŞ GÜNÜNE KADAR..."

Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Nejat İşler, son paylaşımıyla gündem oldu. Adına birçok sahte hesap açıldığını ve kendisi yazıyormuş gibi paylaşımlar yapıldığını belirten ünlü oyuncu bu duruma isyan etti.

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@nctisler kullanıcı adıyla yaptığı paylaşıma, 'Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem. Nejat İşler' notunu düştü.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Nejat İşler'in @nctisler Instagram hesabında 188 bin takipçisi bulunuyor.

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