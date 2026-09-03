Tuzlu Kahve'nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi?

Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve yayın hayatına merhaba dedi. Yeni sezonda salı akşamlarına damga vurmayı hedefleyen Tuzlu Kahve daha ilk bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti.

Total’de 4,36, AB’de 4,28 ve ABC1’de 5,11 reyting alan dizi, 3 kategoride de birinci oldu. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun en güçlü isimlerini bir araya getiren dev kadrosuyla Tuzlu Kahve, sosyal medyada da 'en çok konuşulanlar' listesine girmeyi başardı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi isimleri kadrosunda buluşturan Tuzlu Kahve gösterişli ve ihtişamlı sahneleriyle de ilgi gördü. Dizinin hangi yalıda çekildiği de merak edildi.

TUZLU KAHVE HANGİ YALIDA ÇEKİLDİ?

Tuzlu Kahve dizisi Yeniköy’deki Dadyan Yalısı'nda diğer adıyla Adil Sezer Yalısı'nda çekildi. Bu yalı ayrıca Yasak Elmanın 2. ve 3. sezonlarında Argun ailesinin yalısıydı.

Eda Ece, Yasak Elma'da Yıldız Argun olarak vedalaştığı yalıya, Tuzlu Kahvede bu kez Derin Kutaygil karakteriyle geri döndü.

DADYAN YALISI KİMİN?

İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde Düzoğlu ailesi tarafından 1800'lerin başında yaptırılmıştır.

Düzoğlu’ndan sonra yalı önce Nikola Aristardi tarafından satın alınır. Daha sonra ise yalıya ismini veren Dadyan ailesi yalıyı satın alır. Dadyan ailesinin son mensupları 1974 yılında yalıyı Adil Sezer’e satmışlardır.