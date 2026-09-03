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Tuzlu Kahve'nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi?

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği oyuncu kadrosunda adeta yıldızlar geçidinin yaşandığı Tuzlu Kahve dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Daha ilk bölümüyle reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşen Tuzlu Kahve ihtişamlı sahneleriyle de çok konuşuldu. Peki, Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? İşte tüm merak edilenler...

Tuzlu Kahve'nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi?
Öznur Yaslı İkier

Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve yayın hayatına merhaba dedi. Yeni sezonda salı akşamlarına damga vurmayı hedefleyen Tuzlu Kahve daha ilk bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti.

Tuzlu Kahve nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? 1

Total’de 4,36, AB’de 4,28 ve ABC1’de 5,11 reyting alan dizi, 3 kategoride de birinci oldu. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun en güçlü isimlerini bir araya getiren dev kadrosuyla Tuzlu Kahve, sosyal medyada da 'en çok konuşulanlar' listesine girmeyi başardı.

Tuzlu Kahve nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? 2

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi isimleri kadrosunda buluşturan Tuzlu Kahve gösterişli ve ihtişamlı sahneleriyle de ilgi gördü. Dizinin hangi yalıda çekildiği de merak edildi.

Tuzlu Kahve nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? 3

TUZLU KAHVE HANGİ YALIDA ÇEKİLDİ?
Tuzlu Kahve dizisi Yeniköy’deki Dadyan Yalısı'nda diğer adıyla Adil Sezer Yalısı'nda çekildi. Bu yalı ayrıca Yasak Elmanın 2. ve 3. sezonlarında Argun ailesinin yalısıydı.

Tuzlu Kahve nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? 4

Eda Ece, Yasak Elma'da Yıldız Argun olarak vedalaştığı yalıya, Tuzlu Kahvede bu kez Derin Kutaygil karakteriyle geri döndü.

Tuzlu Kahve nin ardından herkes merak etti: Tuzlu Kahve hangi yalıda çekildi? 5

DADYAN YALISI KİMİN?
İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde Düzoğlu ailesi tarafından 1800'lerin başında yaptırılmıştır.

Düzoğlu’ndan sonra yalı önce Nikola Aristardi tarafından satın alınır. Daha sonra ise yalıya ismini veren Dadyan ailesi yalıyı satın alır. Dadyan ailesinin son mensupları 1974 yılında yalıyı Adil Sezer’e satmışlardır.

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