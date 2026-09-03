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Altı Üstü İstanbul'a iddialı transfer! Usta oyuncu Erkan Can kadroda

NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul” dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yeni sezonda “Uzak Şehir” ve “Evlilik Güzeldir”e karşı reyting pastasından pay almaya çalışacak olan dizinin kadrosuna son olarak usta bir isim katıldı.

Altı Üstü İstanbul'a iddialı transfer! Usta oyuncu Erkan Can kadroda
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği atv’nin NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul” dizisi pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Altı Üstü İstanbul a iddialı transfer! Usta oyuncu Erkan Can kadroda 1

Yeni sezonda “Uzak Şehir” ve “Evlilik Güzeldir”e karşı reyting pastasından pay almaya çalışacak olan dizinin kadrosuna son olarak usta bir isim katıldı.

Altı Üstü İstanbul a iddialı transfer! Usta oyuncu Erkan Can kadroda 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkan Can, “Altı Üstü İstanbul”la anlaşmaya vardı. Can, “Hikmet” rolüne hayat verecek ve Erhan Alpay’ın canlandırdığı Soner’in babası olarak hikâyede yer alacak. Erkan Can 14. bölümden itibaren sevilen dizinin hikâyesine güç katacak.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Can Altı Üstü İstanbul
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