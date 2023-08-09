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  4. Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Özge Özpirinçci setlere geri dönüyor

Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Özge Özpirinçci setlere geri dönüyor

09.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin kadrosundan son anda çıkarılan Özge Özpirinçci uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Setlere dönmeyi isteyen Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu. Geçen aylarda O3 Medya ile anlaşan ünlü oyuncunun yeni projesinin detayları netleşmeye başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci kez aynı yapımda rol almaya hazırlanırken son anda Aile dizisinin kadrosundan çıkarılan Özge Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya getirilmişti. Bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı konuşulmuştu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve setlere geri dönmek istediğini belirten Özge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu. O3 Medya ile anlaşma imzalayan Özge Özpirinçci yeni projesi ‘Sandık Kokusu’ ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

Özge Özpirinçci 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “Sandık Kokusu”, iddialı bir anne kız çatışmasını konu ediniyor.

Özge Özpirinçci

“Sandık Kokusu”nun yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstlenecek. Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.

Özge Özpirinçci 3

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