Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Özge Özpirinçci setlere geri dönüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci kez aynı yapımda rol almaya hazırlanırken son anda Aile dizisinin kadrosundan çıkarılan Özge Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya getirilmişti. Bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı konuşulmuştu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve setlere geri dönmek istediğini belirten Özge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu. O3 Medya ile anlaşma imzalayan Özge Özpirinçci yeni projesi ‘Sandık Kokusu’ ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “Sandık Kokusu”, iddialı bir anne kız çatışmasını konu ediniyor.

“Sandık Kokusu”nun yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstlenecek. Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.





