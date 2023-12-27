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  4. Aile'nin yıldızı İpek Çiçek derin yırtmacıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Aile'nin yıldızı İpek Çiçek derin yırtmacıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

27.12.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu İpek Çiçek başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Çiçek bu defa iddialı tarzıyla olay oldu. Güzel oyuncunun son pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinde Ceylan karakterine hayat veren güzel oyuncu İpek Çiçek başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu bu defa son pozlarıyla olay oldu. Siyah uzun bir elbise giyen Çiçek, derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.

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Genç oyuncunun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Off ateş', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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İpek Çiçek, 26 Mart 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Beyti Engin'den oyunculuk eğitimleri alan Çiçek, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde eğitimini sürdürüyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinde Ceylan karakterini canlandıran İpek Çiçek daha önce Dört Köşe, Elimi Bırakma, Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk gibi dizilerde oynamıştı.

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