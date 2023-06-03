Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın elbisesi ve saçları olay oldu! ''Görümce maşası bu''

Son dönemlerde Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı davetteki tarzıyla sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun saçı, makyajı ve elbisesi hiç beğenilmedi.

Genelde saçlarını düz ve doğal haliyle görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu bu defa saçlarını maşa yaptırdı. Ancak Sarıkaya'nın saçı sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada ünlü oyuncunun bu haline; ''Görümce maşası bu'', ''Bu Serenay olamaz'', ''Damadın kız kardeşi sanırım'', ''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapıldı.

KALÇA DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü oyuncu geçen akşam Alice Müzikali'nin veda partisindeki kalça dansıyla çok konuşulmuştu. Sarıkaya'nın enerjik halleri çok beğenilmişti.



