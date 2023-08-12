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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyelik bir story için aldığı ücret...

12.08.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin Soykan karakteriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatil yapmıştı. Tatil paylaşımlarıyla gündem olan Sarıkaya şimdi de Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere başladı. Her yaptığıyla olay olan ünlü ismin sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte kısa bir tatil yaptı. Bikinili pozları ve olay kombinleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu şimdi de Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi, Kimler Geçti için çalışmalara devam ediyor.

Sarıkaya, Netflix için çekilen yeni dizisinde Leyla adında bir avukatı canlandıracak. Şu sıralar yeni projesinin çekimleriyle meşgul olan Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun ınstagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

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Güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Seranay Sarıkaya, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 275 bin TL kazanıyor. Güzel oyuncunun ınstagram sayfasında 10 milyon takipçisi var.

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Serenay Sarıkaya aile sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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