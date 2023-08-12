Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyelik bir story için aldığı ücret...

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte kısa bir tatil yaptı. Bikinili pozları ve olay kombinleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu şimdi de Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi, Kimler Geçti için çalışmalara devam ediyor.

Sarıkaya, Netflix için çekilen yeni dizisinde Leyla adında bir avukatı canlandıracak. Şu sıralar yeni projesinin çekimleriyle meşgul olan Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun ınstagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Seranay Sarıkaya, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 275 bin TL kazanıyor. Güzel oyuncunun ınstagram sayfasında 10 milyon takipçisi var.





