Merakla beklenen dizi için karar verildi: Doktor Başka Hayatta’nın yayın günüm belli oldu!

Doktor Başka Hayatta’nın yayın günü sessiz sedasız netleşti. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin yayın günü haberimizde...

Merakla beklenen dizi için karar verildi: Doktor Başka Hayatta’nın yayın günüm belli oldu!
Çiğdem Berfin Sevinç

NOW’ın yeni sezondaki iddialı projeleri arasında yer alan Doktor Başka Hayatta’nın ne zaman ekrana geleceği merak konusuydu. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizi, 3 bölüm stoklandıktan sonra yayın için gün bekliyordu.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri İbrahim Çelikkol’la kamera karşısına geçtiği proje için nihai karar verildi.

Merakla beklenen dizi için karar verildi: Doktor Başka Hayatta’nın yayın günüm belli oldu! 1

PAZAR GÜNÜ EKRANDA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, düşük reytingler nedeniyle final kararı alan Sahtekarlar’ın ardından NOW yayın akışında değişikliğe gitti. Kanal, Doktor Başka Hayatta’yı pazar günü izleyiciyle buluşturma kararı aldı.

Doktor İbrahim Çelikkol Sıla Türkoğlu Doktor Başka Hayatta
