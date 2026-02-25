MAGAZİN

O hata Survivor izleyicisinin gözünden kaçmadı! Sosyal medyada yorum yağdı

Survivor Türkiye’nin son bölümünde ekrana gelen bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Parkur mücadelesi sırasında yapılan kurgu hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

O hata Survivor izleyicisinin gözünden kaçmadı! Sosyal medyada yorum yağdı
Çiğdem Berfin Sevinç

Survivor'ın yayınlanan son bölümde izleyiciler tarafından yakalanan bir detay sosyal medyada viral oldu.

Kırmızı takımın parkurda bir engeli taşıdığı anlar ekrana gelirken kamera açıları arasında dikkat çeken bir tutarsızlık ortaya çıktı. İlk görüntüde Nefise ve Can engeli birlikte omuzlarken, saniyeler sonra gelen farklı açıdaki görüntüde aynı engeli bu kez Seda ve Can’ın taşıdığı görüldü.

Kamera açısı yeniden değiştiğinde ise görüntü tekrar Nefise ve Can’a döndü.

O hata Survivor izleyicisinin gözünden kaçmadı! Sosyal medyada yorum yağdı 1

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Muhtemelen aynı oyunun farklı turlarından ya da farklı zaman dilimlerinden alınan görüntülerin kurgu aşamasında yanlışlıkla birleştirilmesiyle oluştuğu düşünülen hata, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

O hata Survivor izleyicisinin gözünden kaçmadı! Sosyal medyada yorum yağdı 2

