Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya 'Sabah Olmadan' şarkısını söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Şimdilerde Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolde yer alan Serenay Sarıkaya, rol aldığı dizide şarkı söyleyerek büyük beğeni toplamıştı.

Dizideki 'Yaramızda Kalsın' performansı ile sosyal medyada gündem olan Sarıkaya, şimdi de kulis paylaşımı ile dikkat çekti.

Alice Müzikali'nde rol alan Serenay Sarıkaya, kuliste hazırlanırken arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün 'Sabah Olmadan' şarkısını seslendirdi.

Serenay Sarıkaya'nın makyaj yaparken Güllü şarkısı söylediği anların görüntüsü, sosyal medyada çok beğenildi.

