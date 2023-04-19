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  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya 'Sabah Olmadan' şarkısını söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya 'Sabah Olmadan' şarkısını söyledi! Sosyal medya yıkıldı

19.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteri ile büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya başarılı oyunculuk performansı, güçlü sesi ve fiziği ile dikkat çekiyor. Serenay Sarıkaya Alice Müzikali'nin kulisinde 'Sabah Olmadan' şarkısını seslendirdi. Sarıkaya'nın Güllü performansı, sosyal medyada beğeni topladı.

Şimdilerde Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolde yer alan Serenay Sarıkaya, rol aldığı dizide şarkı söyleyerek büyük beğeni toplamıştı.

Dizideki 'Yaramızda Kalsın' performansı ile sosyal medyada gündem olan Sarıkaya, şimdi de kulis paylaşımı ile dikkat çekti.

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Alice Müzikali'nde rol alan Serenay Sarıkaya, kuliste hazırlanırken arabesk müzik sanatçısı Güllü'nün 'Sabah Olmadan' şarkısını seslendirdi.

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Serenay Sarıkaya'nın makyaj yaparken Güllü şarkısı söylediği anların görüntüsü, sosyal medyada çok beğenildi.

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