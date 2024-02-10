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  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya yine ödül aldı! Sahneye çıkışı olay oldu! 'Kameraman bayılacaktı'

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya yine ödül aldı! Sahneye çıkışı olay oldu! 'Kameraman bayılacaktı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Bu yıl ödüle doymayan Sarıkaya'nın sahneye çıkış anı olay oldu.

Kusursuz fiziği, güzelliği ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya bu sene ödüle doymadı.

İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Sarıkaya ödül gecesi tarzı ve sahneye çıkış anı ile yine gündem oldu.

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Geceye süper minisiyle katılan Serenay Sarıkaya bacak boyuyla dikkat çekti.

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Sahneye çıktığı anda kameramanın yakın çekiminde havalı bir yürüyüş sergileyen Sarıkaya'nın o hallerine yorum yağdı.

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'Kamerayı görmüşken ufak bir yürüyüş denedim' diyen Sarıkaya'ya; 'Güzellik, sempatik ve yetenek', 'Çocuk bayılacaktı', 'Her hali olay', 'Harika kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri bacak boyu
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