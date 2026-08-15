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Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' klibine erişim engeli geldi

Sanatçı Mabel Matiz’in ‘Ha Leylim’ şarkısının YouTube’da yayınlanan klibine erişim engeli getirildi. Klipte ünlü isimler de yer almıştı.

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' klibine erişim engeli geldi

Mabel Matiz yeni şarkısıyla yine gündem oldu. Seda Sayan ve Hazal Türesan'ın da yer aldığı Ha leylim şarkısının klibi yayınlanır yayınlanmaz X'te konuşuldu.

Mabel Matiz'in şarkısı ve klibi hakkında İstanbul Başsavcılığı ‘müstehcenlik’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), YouTube’daki klibe aynı gerekçeyle erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Mabel Matiz in Ha Leylim klibine erişim engeli geldi 1

YouTube, henüz videoyu Türkiye’den görünmez kılmadı.

Şarkıcıya, ‘Perperişan’ adlı şarkısı nedeniyle de ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla dava açılmış, beraat kararı çıkmıştı.

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Mabel Matiz
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