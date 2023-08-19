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  4. Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı! "Kemiklerin sayılıyor"

Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı! "Kemiklerin sayılıyor"

19.08.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar’da canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyüleyen Geyik bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin tatil pozlarında zayıflığı dikkat çekti.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol alan Yüsra Geyik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Cesur tarzını sık sık paylaşan Geyik bikinili pozlarıyla nefes kesti.

yüsra geyik bikinili pozuyla nefes kesti

33 yaşındaki güzel oyuncu sere serpe uzanarak bikinili poz verdi. Ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

yüsra geyik bikinili poz verdi

Zayıflığına dikkat çeken takipçileri "Kemiklerin sayılıyor", "Bu kadar zayıf olmaya gerek var mı", "Çok zayıfsın" yorumlarında bulundu.

yüsra geyik bikinili pozuyla büyüledi

Yüsra Geyik'in bazı takipçileri ise "Bu nasıl güzellik", "Ben buradayım diyorsun", "Çok zarifsin" yorumlarını yaptı.

yüsra

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Geyik'in pozlarına Sinem Ünsal da yorum yaptı. Ünsal "Neden yaptın bunu bize" dedi.

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