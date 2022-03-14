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Aile şirketi girişimlerinin yüzde 85'i ilk 5 yılda yok oluyor

14.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öcal: - "Eğer aile şirketinin amacı, uzun yıllar yaşamak ise yeni kuşağın yönetici gelişim süreci planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öcal, yeni kurulan aile şirketi girişimlerinin yüzde 85'inin ilk 5 yılda yok olduğunu bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, serbest ekonomi üzerinde büyük roller üstlenen aile şirketleri, dünya çapında çalışan nüfusun yüzde 75'ini istihdam ediyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki işletmelerin de yüzde 95'inin aile şirketlerine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Öcal, yeni kurulan aile şirketi girişimlerinin yüzde 85'inin ilk 5 yılda yok olduğunu bildirdi.

Öcal, "Tüm dünyadaki politika yapıcıların, küresel kriz neticesinde oluşan yüksek işsizlikle baş etmek için aile şirketlerine önemle yaklaşmaları ve aile şirketlerinin yatırım yapmalarını kolaylaştıracak teşvikleri uygulamaya koymalarında ciddi yararlar vardır." ifadesini kullandı.

- "Aile dışından olan yetenekli profesyonel yöneticilerin şirkette istihdam edilmesi gerekir"

Hem şirket yönetiminin hem de şirket sahibinin aynı kişiye bağlı olmasının birçok avantaj sağladığını ancak sonraki nesillere aktarılırken sorunlar yaşandığını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Bir şirketin başarısız olmasında yüzlerce sebep bulunabilir ancak aile şirketlerinin başarısız ve kısa ömürlü olmasında en sık görülen sebep yeni neslin bir plan çerçevesinde yetiştirilmemesi ve yönetimin zamanında yeni kuşağa devredilememesidir. Eğer aile şirketinin amacı, uzun yıllar yaşamak ise yeni kuşağın yönetici gelişim süreci planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır."

Öcal, şirkete katma değer yaratabilecek, aile dışından olan yetenekli profesyonel yöneticilerin şirkette istihdam edilmesi gerektiğini belirterek, bu yöneticilerin işletmeye katılımının sağlanması ve şirketten ayrılmasını engelleyecek teşvik edici yöntemlerin uygulamaya konulmasının da kurumsallaşma açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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