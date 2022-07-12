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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı

12.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevlerini ve çocuk evini ziyaret etti.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Düzce Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret eden Duran, burada kalan konuklarla bayramlaştı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden, onlara çeşitli hediyeler veren Duran, yaşlılarla bocce de oynadı.

Duran, gazetecilere, salgın sürecinin ardından bayramlarda yaşlılarla bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Yaşlılarımızın hallerini hatırlarını sorup dualarını alalım istedik. Ailelerine gidenler gitti, aileleri olmayanlar burada kaldı. Biz de devletin onların bir ailesi olduğunu göstermek istedik. Biz de onların çocukları, evlatları sayılırız. Gelip ellerini öpüp dualarını aldık." diye konuştu.

Daha sonra Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Duran, kurum bahçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen ata tohumu tarlasını gezdi.

Duran ve beraberindeki heyet, Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti, voleybol oynadı.

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Kurban Bayramı Düzce çocuk evi ziyaret

Düzce Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

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