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  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te engellilerle bir araya geldi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te engellilerle bir araya geldi:

30.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te engellilerle bir araya geldi:

GAZİANTEP (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Engellilerden oluşan mehteran takımının karşıladığı Yanık, burada kalan engellilerle sohbet ederek, kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Yanık'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak eşlik etti.

Beraberindekilerle Yetim Konutları'nı gezerek örnek dairede incelemede bulunan Bakan Yanık, daha sonra Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Engellilerden bahsederken buna verilebilecek en iyi örneklerden birinin Aşık Veysel olduğunu dile getiren Yanık, Veysel'in 7 yaşında gözlerini kaybetmesine rağmen hayatı irfan gözüyle gören biri olduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in irfan bakış açısının herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Hepimize, görmediğimizi gösteren birisi. 'Sen balsın da ben çec miyim?' ifadesi aslında insana bakışımızla, medeniyetimizin insana bakışıyla alakalı. Her şeyi tek bir cümlede adeta bir öz halinde veren ifade. Biz Müslümanlar insanı eşref-i mahlukat olarak kabul ediyoruz. Eşref-i mahlukatın kendi içinde engeli olabilir. Görmeyebilir, duymayabilir. Her birisinin bizim için imtihan, lütuf olduğunu biliriz, inanırız. Bizim engellilikle yahut hayatın başka alanlarındaki zorluklarla alakalı bakışımız budur. 20 senedir bu bakışla, anlayışla hareketten yola çıkarak insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnsana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunun farkında olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bütün insanımızı, 84 milyonu, engelli-engelsiz, yoksul-fakir her birimizin ortaya çıkan sosyal refaha aynı ölçüde ortak paydaş olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz."

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