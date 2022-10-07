YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Mersin'de ziyaretler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Mersin'de ziyaretler

07.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Mersin'de ziyaretler

MERSİN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Pehlivan ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Yanık, görüşmesinin ardından Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yanık, İl Başkanı Cesim Ercik, il ve ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandıMersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandıTrabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti
Anahtar Kelimeler:
Mersin aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık ziyaret

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:34
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.