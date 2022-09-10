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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

10.09.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 ilde 3 bin 645 yaşlıyla yapılan anket çalışması sonucu hazırlanan eğitim içeriğinde, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, kredi ve kredi kartı kullanma gibi başlıklar yer aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde 1514 yaşlıya Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yaşlılarda dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin ölçülmesi için anket gerçekleştirildi.

Bölgesel temsiliyet dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep'te 3 bin 645 yaşlıyla Şubat 2021'de yapılan çalışma sonucunda cep telefonu olan ve kullanmayı bilen yaşlıların oranının, tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi. Bilgisayar kullanımı bilgisinin ise tüm illerde düşük oranda olduğu belirlendi.

- Yaşlıların internet üzerinden alışveriş yapabilme oranı düşük

Cep telefonu ve genel dijital finansal kategorisinde Antalya, bilgisayar kullanımında İzmir en yüksek oranla öne çıkarken, Gaziantep de olumsuz cevap oranının en yüksek çıktığı il oldu.

Anket sonucunda, cep telefonundan ve bilgisayardan alışveriş, bankacılık, fatura ödeme gibi işlemlerin bilinme oranı ile genel dijital ve finansal bilgi kategorisindeki e-devlet şifresi, HES kodu alma, e-nabız, hastane randevu sistemlerini kullanabilme bilgisinin tüm illerde düşük oranda olduğu gözlemlendi.

Mal varlığını ve borçlarını bilme, maaşını kendisi çekebilme, bağlı olduğu sosyal güvence sistemi bilgisine sahip olma oranının ise tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi.

- Eğitimler, pilot il seçilen İstanbul'da başladı

Anket sürecinin tamamlanmasının ardından, alınan cevaplara göre eğitim ihtiyaç analizi yapılarak yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik eğitim programlarının içeriği hazırlandı.

Eğitimler, pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde Kasım 2021'de başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla bu yıl nisan ayında hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1514 yaşlıya "Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Eğitimlerde yaşlılar, dijital ve finansal okuryazarlık çerçevesinin alt başlıklarında birikimin değerlendirilmesi, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, kredi kartı kullanma ve kredi kullanma gibi hususlarda bilgilendirildi.

Kuruluş sakinlerinin gönüllü olarak katıldığı eğitimlerin yıl boyunca yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

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