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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında yetişen gençlerden 241'i üniversiteyi kazandı

05.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Derya Yanık: - "Hepsiyle gurur duyuyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında yetişen ve bu yıl sınava giren gençlerden 241'i üniversiteli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen ve bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler, zorlu bir maratonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sınava giren korunma ve bakım altındaki 780 gençten 241'i üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler alanı oldu. Bunu çocuk gelişimi, mühendislik ve öğretmenlik programları izledi.

Sosyal hizmetler bölümlerine 25, çocuk gelişimi ve mühendislik bölümlerine 10'ar öğrenci yerleşti.

Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında öğretmenlik, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, mimarlık, İngiliz, Fransız, Fars dilleri ve edebiyatları, sosyoloji, tarih, gastronomi ve mutfak sanatları, antrenörlük eğitimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, yeni medya ve gazetecilik, moda tasarımı, aşçılık, ilk ve acil yardım gibi bölümler de yer aldı.

- Destek üniversitede de devam edecek

Bakanlık, korunma ve bakım altındaki gençleri üniversite eğitimleri sırasında da destekliyor.

Bu kapsamda, gençlerin eğitim ve öğretim giderleri ile öğrenci katkı payları karşılanıp, harçlık veriliyor. Gençlere ayrıca barınma, ulaşım ve yemek ücreti desteğinde de sağlanıyor.

Lisans ve ön lisans mezunu gençlere, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkından yararlanmada da öncelik tanınıyor.

Bakanlığın üniversiteyi kazanan bakım ve korunma altındaki gençlere yönelik, hayatlarının yeni döneminde yol gösterecek bilgileri içeren rehber kitapçığı da bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 241 çocuğumuz üniversite yolunda. Çok heyecanlıyız. Çok büyüdüler, çok çalıştılar, sağlıklı, mutlu, faydalı birer yetişkin olma yolunda hızla ilerliyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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