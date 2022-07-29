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Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları ne iş yapar? Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yapmak, hayatımızı etkileyen ve özen gösterilmesi gereken bir karardır. İnsan hayatının ortalama 60 sene olduğunu varsayarsak, ortalama olarak bir insan 40 senesini çalışma hayatına harcamaktadır. Üniversitelerin aile ve tüketici bilimleri bölümü ise toplumun yaşam kalitesine odaklanmaktadır. Aile ve tüketici bilimleri mezunları ne iş yapar?

Aile ve Tüketici Bilimleri mezunları ne iş yapar? Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Türkiye’de aile ve tüketici bilimleri bölümü sadece Hacettepe Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Bölümün odak noktası öğrencileri toplumun yaşam kalitesine ve aile bireylerinin ekonomik kaynaklarının nasıl kullanması gerektiği konusunda eğitim ve öğretim vermektir.

Aile ve tüketici bilimleri bölümü nedir?

Aile ve tüketici bilimleri bölümü toplumdaki ekonomik işleyişi ve aile bireylerinin ekonomik kaynaklarını doğru bir şekilde planlamanın tekniklerine odaklanır. Bölüm, öğrencilerin kurumsal hayata ayak uydurabilmesini ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar.

Aile ve tüketici bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Aile ve tüketici bilimleri bölümü 4 yıl süren bir lisans bölümüdür. Ders ağırlığı sosyoloji bölümüne yakın olsada bazı dersler işletme bölümüne de yakındır.

Başlıca aile ve tüketici bilimleri bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Aile yapısı
Genel muhasebe
Aile ilişkileri
Tüketici eğitimi
Tüketici hukuku
Aile ve çevre
Aile ve tüketici bilimlerinde evde bakım hizmetleri
Konutlarda fiziksel çevre ve yönetim

Aile ve tüketici bilimleri mezunları ne iş yapar?

Aile ve tüketici bilimleri mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Mezunların asıl işleri kurumlar için plan, denetim ve eğitimler hazırlar. Toplumsal sorunlara ışık tutan anketler hazırlar ve anketlerin sonucunda analizler yaparak raporlar çıkartırlar.

Aile ve tüketici bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Aile ve tüketici bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Bakanlıklarda, okullarda hastanelerde çalışabilirler. Mezunlar için atamalar KPSS sınavından alınan puanlar ile yapılmaktadır. Aile ve tüketici bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları bulunuyor. Oteller ve özel şirketler için planlamalar ve denetimler gerçekleştirebilirler. Bölüm ülkemizde sadece bir üniversitede bulunduğu için bölüm mezunları çok bulunmaz.

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