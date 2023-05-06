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Aile'ye bomba transfer! Bir ünlü oyuncu daha diziye katılıyor

06.05.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta salı akşamları ekrana gelen Aile dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. En son Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Musa Uzunlar’ın katıldığı dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu.

Aile'ye bomba transfer! Bir ünlü oyuncu daha diziye katılıyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı ve oyuncuları arasında Nejat İşler, Yüsra Geyik, Nur Sürer gibi ünlü isimlerin bulunduğu Aile dizisi yeni sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasına Rüçhan Çalışkur dahil oluyor.

Salı akşamlarının sevilen dizisine dahil olan Rüçhan Çalışkur, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 10. bölümünde izleyici karşısına çıkacak ve Kıymet karakterine hayat verecek.

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Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Çalışkur, İlyas Koruzade karakterinin annesini canlandıracak.

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Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Kusursuz Kiracı, Masumiyet, Avlu, Yeter de bulunuyor.


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