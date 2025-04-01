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Ailecek ölü bulundular, polisler sır gibi saklıyor! Lüks malikanede 3 ceset: Eski Bloomberg yöneticisi Richard Samarel'in şüpheli ölümü...

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2025 10:14
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ABD'nin ünlü finans, yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg'de yöneticilik yapmış olan Richard Samarel (54), eşi ve kızıyla kaldığı malikanede ölü bulundu. Polisten açıklama gelse de şüpheli ölümlerin arkasındaki sır perdesi korunuyor.

Ailecek ölü bulundular, polisler sır gibi saklıyor! Lüks malikanede 3 ceset: Eski Bloomberg yöneticisi Richard Samarel'in şüpheli ölümü...

ABD eski Bloomberg yöneticisi, eşi ve kızının Güney Carolina'daki evlerinde ölü bulunmasını konuşuyor. Polisler varlıklı çift ile küçük kızlarının gizemli ölümüyle ilgili çok az ayrıntı açıkladı.

CESETLER KOMŞUNUN İHBARI ÜZERİNE BULUNDU

Spartanburg İlçe Şerif Ofisi, Güney Carolina'nın batısında Greenville'in kuzeydoğusundaki Greer kasabasındaki polislerin, endişeli bir komşunun çağrısına yanıt verdikten sonra ebeveynlerin ve 9 yaşındaki kızlarının cesetlerini bulduğunu söyledi.

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AİLECEK ÖLÜ BULUNDULAR

Bölge adli tabibi WYFF televizyonuna yaptığı açıklamada, yetkililerin kurbanların kimliklerini 54 yaşındaki Richard Samarel, 45 yaşındaki Lina Maria Samarel ve kızları Samantha Samarel olarak belirlediğini söyledi.

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POLİS SER VERİP SIR VERMİYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada ölümlerin cinayet mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiği de dahil olmak üzere çok az ayrıntı verildi, “halka yönelik bir tehdit” olmadığı belirtildi.

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Açıklamada evin başka sakinleri de olduğu ancak olay sırasında okulda oldukları belirtildi.

Açıklamada, “Hem Adli Tıp hem de bu kurum bu olayla ilgili soruşturmalarını ilerletebildiklerinde uygun zamanda daha fazla bilgi verilecektir” dendi.

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BLOOMBERG LP'DE ÇALIŞIYORDU

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Richard Samarel daha önce Bloomberg LP'de hisse senedi yöneticisi olarak, eşi Lina Maria Samarel ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmıştı.

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