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  4. Ailecek tatile gitmişlerdi! Fahriye Evcen parmağından yaralandı: 'Nasıl olduğunu asla anlamadım'

Ailecek tatile gitmişlerdi! Fahriye Evcen parmağından yaralandı: 'Nasıl olduğunu asla anlamadım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.12.2024 20:30
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, ailecek hafta sonu için Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yapmaya gitmişlerdi. Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı. Eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü.

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PARMAĞINDAN YARALANDI

Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.

"NASIL OLDUĞUNU ASLA ANLAMADIM"

Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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