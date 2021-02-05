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  4. Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri Çin Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı

Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri Çin Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı

05.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri Çin Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in Ankara Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı.

Oran Mahallesi'nde bulunan Çin Büyükelçiliği yakınlarında oluşturulan polis barikatı önünde toplanan ve ellerinde "Ailem nerede?", "Kardeşimi serbest bırak", "Ailemi serbest bırak" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, bir süre Türkçe, İngilizce Çince slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Mirzehmet İlyasoğlu, 18 Aralık'ta Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlattıkları aile nöbetlerinin 46'ncı gününde Çin Büyükelçiliği yakınlarında bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın yaşanan bu insanlık suçuna "Dur" demesi gerektiğini vurgulayan İlyasoğlu, haber alamadıkları yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Bem-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Hanefi Sinan da dünyanın hiçbir yerinde yaşanan zulme sessiz kalamayacaklarını, bu nedenle Uygur Türkleri ile bir arada olduklarını dile getirdi.

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