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Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti

MUĞLA HABERLERİ  | 10.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü belirlenen arkadaşının ifadesinin yeniden alınması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunuldu.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gültekin'in arkadaşıyla bağ evine gitmeden önce ne konuştuğunu herkesin merak ettiğini belirten Epözdemir, "Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde arkadaşı ile Pınar birlikte görülüyor. Arkadaşının yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu cinayetin her yönüyle aydınlatılması için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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