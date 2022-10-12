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Air Anatolia konseri, 14 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

12.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Air Anatolia konseri, 14 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun müzikal mirasını İngiliz müzik sahnesinin çağdaş melodileriyle birleştirerek, Türk ve İngiliz müzisyenlerin aranjmanlarıyla farklı performanslara ev sahipliği yapacak Air Anatolia, 14 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali ve British Council iş birliğiyle gerçekleştirilecek konser, 18 Kasım'da da Londra'da EFG Londra Caz Festivali kapsamında Royal Festival Hall'de sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu merkezli saykedelik müziğin öncülerini İngiliz müzik sahnesinin genç sanatçılarıyla bir araya getirecek olan Air Anatolia, hem İstanbul'da hem de Londra'daki sanatseverlere kültürlerarası bir deneyim yaşatarak, kültürel benzerlikler ve farklılıklar üzerinden bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Müzik direktörlüğünü Türkiye'den Veyasin ile Tolga Böyük'ün ve İngiltere'den Al MacSween'in yürüttüğü Air Anatolia projesinde Moğollar'dan Cahit Berkay, Cem Karaca'nın kurduğu Kardaşlar ve Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspress ile yaptığı çalışmalarla dolu kariyeriyle tanınan müzisyen Ahmet Güvenç, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı perküsyon ustalarından Okay Temiz, Türk müziği sahnesinde yükselen bir yıldız olarak gösterilen Melike Şahin, Türkiye müzik sahnesini bir diğer ikonik grubu Baba Zula'nın kurucu üyesi Murat Ertel, İngiliz müzik sahnesinin yenilikçi müzisyenleri Jake Long ve Chelsea Carmichael, Yunan asıllı İngiliz kontrbas sanatçısı ve besteci Thodoris Ziarkas, Tamar Osborn, Yazz Ahmed, Dunja Botic, Eralp Güven, Erdem Başer ve Ekin Eti ile Anadolu geleneklerini yeni nesle aktaran Derya Yıldırım, Tolgahan Çoğulu ve Muhlis Berberoğlu aynı sahneyi paylaşacaklar.

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