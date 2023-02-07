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Airfryer kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi nasıl yapılır?

02.02.2023 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta daha fazla çeşit hazırlamanız için size zaman kazandıran airfryer ile tatlıdan ana yemeğe bütün tariflerinizi kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Airfryer’da daha sağlıklı ve daha az yağlı olarak pişirebileceğiniz tüm lezzetleri damak tadınıza göre farklı öğünlerde tüketebilirsiniz. Kuru üzümlü Amerikan gözlemesi içinde airfyer kullanarak kahvaltı sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

Airfryer kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/100gram 200kal

Amerika’dan pankek adı ile tüm dünyaya yayılan ve Amerikan gözlemesi olarak Türk sofralarına da yerleşen lezzeti airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Farklı malzemeler ile hazırlayabileceğiniz Amerikan gözlemelerini kahvaltı öğünlerinde ya da ara öğün olarak çay ve kahvenin yanında sunabilirsiniz. Kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da hızlıca pişirebileceğiniz bu tarifin tüm aşamalarını da aşağıda görebilirsiniz. Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifimiz:

MALZEMELER

  • 200 gr margarin
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı damla çikolata
  • Yarım çay bardağı kuru üzüm
  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

TARİF

  • Bir kaba oda ısısındaki margarini ve şekeri ekleyin.
  • Mikser yardımıyla margarin ve şekeri iyice karıştırın.
  • Karışıma yumurtaları ekleyip tekrardan çırpın.
  • Karışıma kabartma tozunu ve unu ekleyip yoğuurun.
  • Hamurun içerisine diğer malzemeleri ekleyin ve spatula ile karıştırın.
  • Şekil verdiğiniz hamuru airfryer haznesine dizin.
  • Airfryer'i 180 derecede çalıştırın.
  • Isınan airfryer’in haznesine tepsiyi yerleştirin.
  • On dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.


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