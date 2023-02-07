Airfryer kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi nasıl yapılır?

Amerika’dan pankek adı ile tüm dünyaya yayılan ve Amerikan gözlemesi olarak Türk sofralarına da yerleşen lezzeti airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Farklı malzemeler ile hazırlayabileceğiniz Amerikan gözlemelerini kahvaltı öğünlerinde ya da ara öğün olarak çay ve kahvenin yanında sunabilirsiniz. Kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da hızlıca pişirebileceğiniz bu tarifin tüm aşamalarını da aşağıda görebilirsiniz. Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifimiz:

MALZEMELER 200 gr margarin

1 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı damla çikolata

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

TARİF Bir kaba oda ısısındaki margarini ve şekeri ekleyin.

Mikser yardımıyla margarin ve şekeri iyice karıştırın.

Karışıma yumurtaları ekleyip tekrardan çırpın.

Karışıma kabartma tozunu ve unu ekleyip yoğuurun.

Hamurun içerisine diğer malzemeleri ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Şekil verdiğiniz hamuru airfryer haznesine dizin.

Airfryer'i 180 derecede çalıştırın.

Isınan airfryer’in haznesine tepsiyi yerleştirin.

On dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.



