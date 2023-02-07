Airfryer kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi nasıl yapılır?

Amerika’dan pankek adı ile tüm dünyaya yayılan ve Amerikan gözlemesi olarak Türk sofralarına da yerleşen lezzeti airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Farklı malzemeler ile hazırlayabileceğiniz Amerikan gözlemelerini kahvaltı öğünlerinde ya da ara öğün olarak çay ve kahvenin yanında sunabilirsiniz. Kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifi için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da hızlıca pişirebileceğiniz bu tarifin tüm aşamalarını da aşağıda görebilirsiniz. Airfryer'da kuru üzümlü Amerikan gözlemesi tarifimiz: