AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, AIRTAXI Dünya Kongresi'nin son gününde sadece Türkiye'deki değil dünyadaki ilk dikey hava şovunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Global Travel Investment tarafından düzenlenen AIRTAXI Dünya Kongresi, 300'ü aşkın ulusal ve uluslararası havacılık sektörü temsilcisinin katılımı ile İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde başladı. Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğindeki kongre, yarın vadide gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

İbrahimcioğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye'de ilk kez yapıldığına dikkati çekerek, etkinlik kapsamında, uluslararası alanda hava taksileriyle ilgili çalışmalar yapan bütün kurum ve kuruluşların Türkiye'de toplandığını belirtti.

Kongrenin ilk 2 gününde gerçekleştirilecek panellerde, hava taksileri alanına yönelik başta teknik ve hukuki düzenlemeler olmak üzere pek çok konunun ele alınacağını kaydeden İbrahimcioğlu, "Son gün daha heyecanlı geçecek çünkü o gün Bilişim Vadisi'nde olacağız ve sadece Türkiye'deki değil dünyadaki ilk dikey hava şovunu gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

İbrahimcioğlu, dikey hava şovunda Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları ve prototipleri görme imkanının da olacağını ifade ederek, kongreye gelen uluslararası ve ulusal davetlilerin tamamının vadide ağırlanacağını bildirdi.

Odak noktalarına mobiliteyi alarak çalışmalara başladıklarını kaydeden İbrahimcioğlu, "İşte bu mobilite alanındaki çalışmalardan bir tanesi de uçan araçlardı. Bu araçların kullanılabileceği Nar İnovasyon Şehri Projesi'nin de proje yürütücüsüyüz. Dolayısıyla bu şehirlerde göreceğimiz elektrikli otonom bağlantılı uçan araçların tamamını görebileceğimiz şehirleri inşa edecek yapıları da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kongre üreticiler ile yatırımcıları buluşturuyor

AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur da etkinliğin geçen yıl ilk kez Londra'da düzenlendiğini belirterek, "Havacılık sektörüne yön veren uluslararası bir kongreyi, bu sene, daha görkemli bir şekilde Türkiye'ye getirdik. Sektör, kongre kapsamında bir araya gelerek B2B dediğimiz toplantılar ile yeni partnerlikler oluşturuyor. Özellikle bu toplantılar, yatırımcılar ve üreticiler arasında bir köprü vazifesi görüyor." ifadesini kullandı.

Bilişim Vadisi'nde bulunan hava taksi şirketi Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar ise şirketin yakında insanlı testlere geçeceğini bildirerek, bugüne kadar 65 uçuş yaptıklarına işaret etti.

Altunbozar, Aircar'ı insanlı testin ardından sertifikasyona sokacaklarına dikkati çekerek, "Bu kapsamda 2023'te boğazı uçarak geçmeyi hedefliyoruz. Tabii bu uçuşu insanlı ve otonom olarak yapmayı istiyoruz. Onun akabinde de gerekli testleri tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

