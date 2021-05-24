Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor

MUHARREM CİN - Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kente her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist geliyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına hız verilerek bölgeye daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, Aizanoi'nin yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olduğunu hatırlattı.

Antik kentin UNESCO'nun kalıcı listesine alınmasını hedeflediklerini belirten Çelik, "Aizanoi'de 11 yıldan beri Türk arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaları hızlandırarak burayı bir an önce hem ülkemize hem de dünyaya kültürel miras olarak sunmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.