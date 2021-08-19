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Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi

19.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali kapsamındaki yarışmaya katılan 17 kısa film finale kaldı.

ASİFSAD tarafından düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 3 bin 112 kısa film katıldı. Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Mutluluk Bakanlığı", "Duande", "Güzel Havalar", "Histories of Wolves", "Çay Var İçersen", "Hem Nefes", "Pirabok", "Ukde", "Çatlak", "Acil Çırak Aranıyor", "Tükeniş", "Ormanın Çakalları", "Barefoot Through Glass", "Survival And School", "2030", "Yaylacı" ve "En İyi Kadın Oyuncu" adlı kısa filmler finale kalmaya hak kazandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın bulunduğu alanda düzenlenecek festivalde, finale kalan 17 kısa film arasından "en iyi kurmaca", "en iyi yerli belgesel", "Ahmet Uluçay ödülü", "en iyi yabancı belgesel" ve "en iyi yabancı kısa film" kategorilerinde seçilecek kısa filmler ödüllendirilecek.

Festivalde şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra "Senforock" konseri verecek.

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