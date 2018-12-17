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Ajan kocanın 3 karısı, 7 ayrı kadından 13 çocuğu çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

Mary Turner Thomson isimli kadınla hayatını birleştiren ABD'li William Allen Jordan isimli adamın oyunu ortaya çıktı. CIA ajanı olduğunu, sürekli yurt dışı seyahatleri gerçekleştirmek zorunda kaldığını söyleyerek sürekli evinden uzaklaşan William'ın 3 ayrı eşi daha olduğu ortaya çıktı.

Diğer eşlerini görmek için yurt dışına çıktığı yalanını söyleyen William, 2006 yılına kadar birlikte olduğu kadınları kandırmaya devam etti. Bu yalanı ortaya çıkaran ise William ile aynı soy ismi taşıyan eşi oldu. İşte sonrasında yaşananlar...

Edinburgh'ten Mary Turner Thomson, ABD'li kocası William Allen Jordan ile tanıştığında her şey yolunda gidecek sanıyordu. Ancak hiçbir şey sandığı gibi kolay olmadı.
Mary Turner Thomson, ABD'li William Allen Jordan ile evlendiğinde her şeyin mükemmel olacağını zannediyordu. 2 çocuklu Mary'nin William'dan da bir bebeği oldu. Ancak William sık sık olmasa da tuhaf davranmaya başladı.
William, durumunu Mary'e ise "Ben CIA ajanıyım" yanıtını verdi ve sık sık yurt dışına görevlere gitmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak gerçek çok farklıydı. Mary'e ajan olduğunu söyleyen William'ın, aslında 3 karısı daha vardı ve genç kadına 'diğer ailelerini' görmek için göreve çıktığını söylüyordu.
Aslında bir IT çalışanı ve pedofili olan William, Mary'nin şüphelenmemesi için Başbakanlık'tan sahte mailler yazıyor, askeri belgeleri kendi adına uyarlıyordu. Genç kadının paralarını da alan William, düşmanlarının çocukların tehdit ettiğini ve tehlikede olduğunu söyleyerek Mary'nin 200 bin sterline yakın parasını da almıştı.
2006 yılına kadar süren bu yalan, William'la aynı soyadı taşıyan başka bir 'eşinin' araması ile ortaya çıktı. William, çok eşlilik, sahtekarlık ve başka suçlardan hapis cezası aldı ve ardından ABD'ye sınır dışı edildi.
Mary ise 'gerçek sandığı' yaşamını Bigamist adlı kitabında anlattı. Kitap kısa sürede çok satanlar listesine girdi.
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Anahtar Kelimeler:
pedofil abd

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