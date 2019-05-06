Ajax 4 - 0 Willem II

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Willem II ile Ajax karşılaştı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Ajax, 38. dakikada Daley Blind, 39 ve 67. dakikalarda Klaas-Jan Huntelaar, 76. dakikada Rasmus Nissen Kristensen'in attığı gollerle 4-0 galip geldi ve kupanın sahibi oldu.

Ajax, Hollanda Kupası'nı 19. kez kazanma başarısı gösterdi.



