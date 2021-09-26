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Ajax - Beşiktaş maçının hakemi Benoit Bastien oldu

26.09.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem açıklandı.

Ajax - Beşiktaş maçının hakemi Benoit Bastien oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadelede, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak.

Dördüncü hakem olarak Jérémie Pignard'ın görev yapacağı maçın VAR hakemi ise Delajod Willy olacak.

28 Eylül Salı günü Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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