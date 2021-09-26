Ajax - Beşiktaş maçının hakemi Benoit Bastien oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadelede, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak.

Dördüncü hakem olarak Jérémie Pignard'ın görev yapacağı maçın VAR hakemi ise Delajod Willy olacak.

28 Eylül Salı günü Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.

