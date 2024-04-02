SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Ajax, bilgi ticareti yaptığı iddiasıyla üst yönetici Kroes'i görevinden uzaklaştırdı

Ajax, bilgi ticareti yaptığı iddiasıyla üst yönetici Kroes'i görevinden uzaklaştırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ekibi Ajax, bilgi ticareti yaptığı iddiaları nedeniyle kulüp üst yöneticisi (CEO) Alex Kroes'u görevden uzaklaştırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kroes'un geçen ağustos ayında göreve getirildiğinin duyurulmasından bir hafta önce 17 binden fazla hisse satın aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kulüp tarafından Kroes'un bilgi ticareti yaptığına işaret eden hukuki tavsiye alındığı ve 50 yaşındaki futbol adamının görevine son verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

İddiaları reddeden Kroes, kulüp hisselerini Nisan 2022'den Temmuz 2023'e kadar kademeli olarak satın aldığını ve Ajax'taki görevinin onaylanmasının ardından "yanlış anlamaların önüne geçmek için" hisse almayı bıraktığını söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Michael van Praag ise bu durumun kulüp için son derece zararlı olduğunu savunarak, Kroes'un pozisyonunun "savunulamaz" olduğunu belirtti.

Kulübün hissedarlarına, iddialarla ilgili ayrıntılar olağanüstü genel kurul toplantısında verilecek. Kroes'un görevine devam edip etmeyeceği denetim kurulu kararının ardından belli olacak.

Ajax'ın 2009'dan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından geçen sezon sonunda istifa eden Edwin van der Sar'ın yerine gelen Kroes, ağustos ayında atanmasına karşın görevine geçen ay başlamıştı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF’den kulüp yöneticilerine sağduyu çağrısı!TFF’den kulüp yöneticilerine sağduyu çağrısı!
Trabzonspor'dan suç duyurusu!Trabzonspor'dan suç duyurusu!
Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Sözleşmesi feshediliyorFenerbahçe'de ilk ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
Anahtar Kelimeler:
ajax ust yaşında bıraktı da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Hatayspor maçı için ilginç tahmin!

Hatayspor maçı için ilginç tahmin!

TFF'den Halil Umut Meler'e sürpriz görev!

TFF'den Halil Umut Meler'e sürpriz görev!

Arda Güler ile Ancelotti soyunma odasında tartıştı!

Arda Güler ile Ancelotti soyunma odasında tartıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.