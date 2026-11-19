Spor yorumculuğuyla tanınan Ömer Üründül, gazeteci Adem Metan'ın YouTube programında kariyerinin bilinmeyen yönlerini anlattı. Futbol yorumculuğundan herhangi bir ücret almadığını açıklayan Üründül, Atatürk Barajı'nın inşaat sürecinde üstlendiği görevleri ve unutamadığı şantiye anılarını da ilk kez paylaştı.

"FUTBOL YORUMCULUĞUNDAN HİÇ PARA ALMADIM"

Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Üründül, futbol yorumculuğunu hiçbir zaman gelir elde etmek amacıyla yapmadığını söyledi.

İş hayatındaki kimliği nedeniyle yorumculuğu bir tutku olarak gördüğünü belirten Üründül, "Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım." diyerek dikkat çekti.

Eğitim hayatından da bahseden deneyimli yorumcu, Fransa kökenli Saint Benoit Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemde müzik dersinden kaldığını anlattı. Resim ve müzik alanlarında yeteneğinin bulunmadığını esprili bir dille ifade etti.

"Benim de müzikle şeye en ufak bir kabiliyetim yok, resme, resim yapmaya. Ve ben bir sene müzikten ikmale kaldım, onu da söyleyeyim... Fransız okulunda okudum, Saint Benoît’da okudum. Onlar o zaman çok papazlar şeyler çok ağır bir disiplin vardı... Ama ikmale kaldım yani."

ATATÜRK BARAJI'NDAKİ GÖREVİNİ ANLATTI

Ömer Üründül'ün açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise iş hayatındaki geçmişi oldu.

Babası merhum Sedat Üründül'ün Atatürk Barajı ihalesini kazanmasının ardından devreye giren Üründül, kendi kurduğu şirket aracılığıyla projede çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Dönemin en büyük projelerinden biri olan baraj inşaatında yaşadığı günleri unutamadığını belirten Üründül, özellikle gece saatlerinde şantiyeyi izlediği anıları paylaştı.

"Babam Sedat Üründül rahmetli, Atatürk Barajı ihalesini kazandılar... O dünyanın 4. büyük barajıydı, orada taahhüt işleri oldu onları da benim kurduğum şirket olaraktan yaptık... Orada aklımda kalanlar... Çok önemli böyle tepeden çalışmaları izliyorduk. 250 tane 90 tonluk kamyonlar çalışıyor... Ben onları geceleri tepeden keyifle izliyordum. Bu benim için önemli bir anıdır."

250 DEV KAMYONUN ÇALIŞTIĞI ŞANTİYEYİ TEPEDEN İZLİYORDU

Atatürk Barajı'ndaki çalışmaların büyüklüğünden etkilendiğini anlatan Üründül, şantiyede 90 tonluk 250 kamyonun görev yaptığını söyledi.

O günleri büyük bir keyifle hatırladığını belirten deneyimli isim, "Çok önemli, böyle tepeden çalışmaları izliyorduk. 250 tane 90 tonluk kamyon çalışıyor. Ben onları geceleri tepeden keyifle izliyordum. Bu benim için önemli bir anıdır." ifadelerini kullandı.