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Ajax, Christian Rasmussen'i kadrosuna kattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:19 | Son Güncelleme

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, 16 yaşındaki Christian Rasmussen'le 2022'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ajax, Christian Rasmussen'i kadrosuna kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Danimarka 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün FIFA onayı olduğu belirtildi.

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ajax Christian Rasmussen

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