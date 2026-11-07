Galatasaray'da Rafael Leao'nun gol sevinci gündem oldu! Jakobs'a gönderme yaptılar

Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, Amedspor karşısında RAMS Park'taki ilk golünü kaydetti. Portekizli futbolcunun golünün ardından sarı-kırmızılı oyuncuların yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı.

GOLÜN ARDINDAN JAKOBS'A GÖNDERME

Rafael Leao'nun golünden sonra Galatasaraylı futbolcular, formalarıyla yüzlerini kapatarak ilginç bir gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncuların bu hareketle takım arkadaşları Ismail Jakobs'a gönderme yaptığı belirtildi.

MAGAZİN BASININDAKİ FOTOĞRAFA ATIF

Galatasaraylı futbolcuların bu hareketinin, Ismail Jakobs'un magazin basını tarafından çekilen fotoğrafıyla ilgili olduğu ifade edildi. Takım arkadaşlarının söz konusu fotoğraf üzerinden Jakobs'a takılması, gol sevincine de yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaraylı futbolcular Ismail Jakobs ve Lucas Torreira, Stuttgart galibiyetinin ardından gittikleri bir mekanda eğlenirken magazin basınına yakalanmıştı. İkilinin, görüntülenmemek için yüzlerini kapatmaya çalıştığı anlar dikkat çekmişti. Rafael Leao'nun Amedspor maçındaki golünün ardından takım arkadaşlarının formalarıyla yüzlerini kapatması da bu görüntülere gönderme olarak yorumlanmıştı.