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Galatasaray'a Amedspor maçında Leao'dan kötü haber!

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında lig ikincisi Amed FK’yı konuk eden Galatasaray sakatlık şokuyla sarsıldı. Hafta içinde yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in sakatlanmasının ardından Amed FK maçında da ilk golün sahibi Rafael Leao sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a Amedspor maçında Leao'dan kötü haber!
Burak Kavuncu

Galatasaray’ın Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao, gol attığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ikinci yarısında sakatlık geçirdi ve kenara geldi.

YILDIZ İSİM OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray a Amedspor maçında Leao dan kötü haber! 1

Galatasaray'ın açılış golünü atan Rafael Leao, yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmaya devam edemedi. Amed FK maçının 50. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, yerini Deniz Güle'e bıraktı. Oyundan çıkmak istediğini belirten yıldız oyuncu Osimhen’in ardından Galatasaray’a bir şok daha yaşatan isim oldu.

OKAN BURUK İSYAN ETMİŞTİ!

Galatasaray a Amedspor maçında Leao dan kötü haber! 2

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zemini yenileyen şirketten istediklerim gibi sonuç alamadıklarını belirterek “Üzerimize düşeni yaptık. Zemini yeniledik ama istediğimiz gibi olmadı” sözleriyle isyanını dile getirmişti.

İŞTE LEAO'NUN SON DURUMU

Galatasaray a Amedspor maçında Leao dan kötü haber! 3

Galatasaray'da Leao galibiyetin ardından stadyumdan ayrılırken üzgün bir şekilde görüntülendi. Yıldız isim bacağındaki sargıyla kameralara yansırken, Portekizlinin durumunun yarın çekilecek MR sonrası netleşeceği öğrenildi.

MAÇ SONU AÇIKLADI! "CİDDİ BİR SAKATLIĞIM YOK..."

Galatasaray a Amedspor maçında Leao dan kötü haber! 4

Rafael Leao: "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz.

Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum.

Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim."

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MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler

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Sakatlık amedspor galatasaray Victor Osimhen Rafael Leao
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