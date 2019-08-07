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Ajax, David Neres'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Brezilyalı milli oyuncusu David Neres'in sözleşmesini yeniledi.

Ajax, David Neres'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Ajax Kulübü, kontratı 2022'de sona erecek 22 yaşındaki kanat oyuncusu Neres ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Neres, 2017'den bu yana A takımında forma giydiği Ajax'ta geçen sezon 50 maça çıktı ve 12 gol attı.

Hollanda ekibinin geçen sezon lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamasında önemli rol üstlenen Neres'in ismi, transferde birçok takımla anılıyor.

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