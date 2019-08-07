Ajax, David Neres'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Ajax Kulübü, kontratı 2022'de sona erecek 22 yaşındaki kanat oyuncusu Neres ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Neres, 2017'den bu yana A takımında forma giydiği Ajax'ta geçen sezon 50 maça çıktı ve 12 gol attı.
Hollanda ekibinin geçen sezon lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamasında önemli rol üstlenen Neres'in ismi, transferde birçok takımla anılıyor.
Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı
Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!
G.Saray Süper Kupa öncesi iddialı!
Sturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklama
Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...
Akhisar'a müjde! Yasak kalktı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Trabzon'dan Yusuf'a veda!
Kolarov'un geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha
Cengiz Ünder, kurban bağışını TDV'na yaptı
Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''
Okuyucu Yorumları 0 yorum