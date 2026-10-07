SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın savunma ameliyatı: Neşter Van Dijk'te!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda biten Liverpool'un 35 yaşındaki yıldızı Virgil van Dijk için yeniden devreye girdi.

Galatasaray'ın savunma ameliyatı: Neşter Van Dijk'te!
Emre Şen
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da savunmadaki sıkıntılar, ara transfer döneminin en büyük başlığına dönüştü. Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesini güçlendirmek için Liverpool'un 35 yaşındaki Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'i yeniden gündemine aldı.

SAVUNMADA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Galatasaray bu sezon resmi ve hazırlık maçları dahil 13 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Takım savunmasındaki düşüşün yanı sıra bireysel performanslar da istenen seviyede değil. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı bireysel hatalar kritik gollere yol açtı.

ALTERNATİF SORUNU

Bu ikiliyi zorlayacak bir alternatifin bulunmaması işi daha da zorlaştırıyor. Arda Ünyay ve Bitshiabu şu anda ilk 11'de düşünülmüyor. Mario Lemina ile Wilfried Singo'nun ise sık sakatlanması, sarı-kırmızılıları devre arasında transfere yönlendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer toplantısında sağ bek ve stoper takviyesi istediği belirtiliyor.

GÜNDEMDE VAN DIJK

Galatasaray ın savunma ameliyatı: Neşter Van Dijk te! 1

Ara transfer döneminde savunmaya mutlaka bir takviye yapacak olan Galatasaray'ın gündemindeki isim, Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk. Sarı-kırmızılıların yaklaşık iki yıldır ilgilendiği Hollandalı stoper, 2018'den bu yana Liverpool formasıyla 380 maça çıktı, 36 gol ve 16 asist üretti. Bu sezon ise İngiliz ekibiyle 6 resmi maçta görev aldı.

SÖZLEŞME YILINDA, LIVERPOOL KARARSIZ

Galatasaray ın savunma ameliyatı: Neşter Van Dijk te! 2

Van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. İngiliz ekibin tecrübeli stoperle yeni sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda kararsız olduğu, şimdiye kadar yeni bir teklif yapmadığı belirtiliyor. Galatasaray da bu belirsizlikten faydalanarak Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınındaki iddialara göre sarı-kırmızılılar ocak ayında düşük bir teklifle şansını deneyecek, anlaşma sağlanamazsa oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor. Van Dijk'ın Liverpool sonrası olası durakları arasında Real Madrid, Milan ve Inter Miami'nin de adı geçiyor.

GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ

Transferde İlkay Gündoğan önemli rol oynayabilir. Van Dijk ve Gündoğan, aynı menajerlik şirketi ROOF ile çalışıyor. İngiltere'den birbirlerini tanıyan iki ismin, ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla buluşabileceği konuşuluyor.

RAMS PARK'A HAYRAN

Van Dijk, RAMS Park'a yabancı değil. Liverpool formasıyla son dönemde iki kez sarı-kırmızılıların evine konuk olan deneyimli stoperin, maçların ardından stadın atmosferine hayran kaldığı ve Gündoğan'a tribünlerin gürültüsünden etkilendiğini söylediği aktarılıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sane'nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyorSane'nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor
TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Liverpool Van Dijk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.