Galatasaray'ın savunma ameliyatı: Neşter Van Dijk'te!

Galatasaray'da savunmadaki sıkıntılar, ara transfer döneminin en büyük başlığına dönüştü. Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesini güçlendirmek için Liverpool'un 35 yaşındaki Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'i yeniden gündemine aldı.

SAVUNMADA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Galatasaray bu sezon resmi ve hazırlık maçları dahil 13 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Takım savunmasındaki düşüşün yanı sıra bireysel performanslar da istenen seviyede değil. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı bireysel hatalar kritik gollere yol açtı.

ALTERNATİF SORUNU

Bu ikiliyi zorlayacak bir alternatifin bulunmaması işi daha da zorlaştırıyor. Arda Ünyay ve Bitshiabu şu anda ilk 11'de düşünülmüyor. Mario Lemina ile Wilfried Singo'nun ise sık sakatlanması, sarı-kırmızılıları devre arasında transfere yönlendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer toplantısında sağ bek ve stoper takviyesi istediği belirtiliyor.

GÜNDEMDE VAN DIJK

Ara transfer döneminde savunmaya mutlaka bir takviye yapacak olan Galatasaray'ın gündemindeki isim, Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk. Sarı-kırmızılıların yaklaşık iki yıldır ilgilendiği Hollandalı stoper, 2018'den bu yana Liverpool formasıyla 380 maça çıktı, 36 gol ve 16 asist üretti. Bu sezon ise İngiliz ekibiyle 6 resmi maçta görev aldı.

SÖZLEŞME YILINDA, LIVERPOOL KARARSIZ

Van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. İngiliz ekibin tecrübeli stoperle yeni sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda kararsız olduğu, şimdiye kadar yeni bir teklif yapmadığı belirtiliyor. Galatasaray da bu belirsizlikten faydalanarak Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınındaki iddialara göre sarı-kırmızılılar ocak ayında düşük bir teklifle şansını deneyecek, anlaşma sağlanamazsa oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor. Van Dijk'ın Liverpool sonrası olası durakları arasında Real Madrid, Milan ve Inter Miami'nin de adı geçiyor.

GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ

Transferde İlkay Gündoğan önemli rol oynayabilir. Van Dijk ve Gündoğan, aynı menajerlik şirketi ROOF ile çalışıyor. İngiltere'den birbirlerini tanıyan iki ismin, ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla buluşabileceği konuşuluyor.

RAMS PARK'A HAYRAN

Van Dijk, RAMS Park'a yabancı değil. Liverpool formasıyla son dönemde iki kez sarı-kırmızılıların evine konuk olan deneyimli stoperin, maçların ardından stadın atmosferine hayran kaldığı ve Gündoğan'a tribünlerin gürültüsünden etkilendiğini söylediği aktarılıyor.