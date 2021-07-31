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  4. Ajax'ın genç futbolcusu Noah Gasser hayatını kaybetti

Ajax'ın genç futbolcusu Noah Gasser hayatını kaybetti

31.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ekiplerinden Ajax altyapıda görev alan 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser'in trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Ajax'ın genç futbolcusu Noah Gasser hayatını kaybetti

Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti. Hollanda basınına göre Gasser'in 18 yaşındaki abisi de aynı kazada yaşamını yitirdi.

Ajax Kulübü, Gesser'in doğduğu şehir IJsselstein'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollanda basınında, kazada genç futbolcunun 18 yaşındaki ağabeyinin de hayata veda ettiği belirtildi.

Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu. Genç forvetin bu sezon Ajax'ın 17 yaş altı takımında forma giymesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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