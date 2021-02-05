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  4. Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya 12 ay men!

Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya 12 ay men!

05.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya 12 ay men!

Ajax'ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi.

Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana'ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax'ın bu kararı CAS'a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / AA

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