Yıldız futbolcu gazeteciye saldırdı!

MYNET.COM | Real Madrid forması giyen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Ajax maçı sonrası İspanya'da gündem olan bir olaya karıştı.
İspanyol basınının iddiasına göre Courtois; 4-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Ajax maçının ardından aracıyla stattan ayrılırken, kendisini takip eden magazin gazetecileriyle tartıştı. Fotoğrafını çekmek isteyen gazetecilerle tartışmanın boyutu ilerleyince Courtois, gazetecilere saldırmaya çalıştı ve araç içinden bir cisim fırlattı.
Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan Courtois'yı gazeteciler polise şikayet etti. Polis, Courtois'nın aracını tespit etmesine karşın, gazeteciler sonrasında şikayetlerinden vazgeçti.
Son 3 yılda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Real Madrid, bu sezon Ajax'a yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.
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