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Osman Özköylü: "Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık, bu bizim için önemli" dedi.

Osman Özköylü: "Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık"

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

"NEREDEYSE HİÇ POZİSYON VERMEDEN..."

Osman Özköylü: "Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık" 1

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Genel anlamda ortada bir oyundu. Bundan önceki son 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almış bir takım. Iğdır Futbol Kulübü sahasında iyi oynayan bir takım. Ligin kalburüstü takımlarından birine karşı deplasmanda önemli bir maç oynadık. Biz yeni yeni kendini bulmaya çalışan bir takımız. Bugün biraz daha kontrollü olmayı istedik. Çünkü özellikle ön bölgedeki Serdar, Cihan, Arda gibi güçlü oyuncuları var. Savunma arkasına iyi koşu yapan oyuncuları var. Onlara o alanları vermemeye çalıştık ki çok başarılı olduk. Neredeyse hiç pozisyon vermeden bireysel hatamızdan gol yedik. Bu da çok can yakıcı oluyor. Bugün biraz daha topu önde tutabilmeliydik, biraz daha topun bizde kalması gerekliydi. Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık, bu bizim için önemli. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Iğdır
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